من منتدى “ملاي جزيري” في شرناخ.. الرئيس بارزاني يؤكد دعمه لمسار عملية السلام

تتواصل فعاليات اليوم الثاني منتدى “ملاي جزيري” في جزيرة بوطان بولاية شرناخ بكوردستان تركيا، وقد تحدث الرئيس مسعود بارزاني حول عملية السلام في تركيا، قائلاً إنها تسير بشكل منتظم وواضح.

انطلقت اليوم السبت، (29 تشرين الثاني 2025)، وبمشاركة الرئيس بارزاني، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى “ملاي جزيري” جزيرة بوطان في شرناخ.

وألقى قائمقام جزيرة بوطان، أحمد بايجار، كلمة أعلن فيها عن مشاركة أكثر من 100 شخصية أكاديمية من 16 دولة في الندوة.

وأوضح أحمد بايجار أن المنتدى يضع اسم “ملاي جزيري” في إطار أكاديمي، وستساهم في التعريف بهذه الشخصية الكوردية بشكل أكبر.

وأشار إلى مشاركة الرئيس مسعود بارزاني، قائلاً: “يشارك السيد مسعود بارزاني في الندوة، وقد جاء ضيوفنا من دول مختلفة لمناقشة النتاج التاريخي لملاي جزيري”.

ويعقد هذا المنتدى للعام الرابع على التوالي، ويحمل عنوان: “الأخلاق من منظور ملاي جزيري”.

“عملية السلام هذه المرة تسير بشكل جيد”

وقد دُعي الرئيس بارزاني رسمياً إلى المنتدى من قبل محافظ شرناخ، حيث ألقى كلمة فيها.

وصرح الرئيس بارزاني أن “ملاي جزيري” نجم ساطع لا يأفل أبداً، وهو في طليعة عشاق طريق الحق، وقصائده لا تبلى بمرور الزمن.

وأشار الرئيس بارزاني قائلاً: “في تكية بارزان، وفي حضرة مولانا الشيخ أحمد بارزان، كانت قصائد ملاي جزيري تُتلى باستمرار، وقد تبين لنا مدى التقارب الروحي الموجود بينهما”.

وأكد الرئيس بارزاني أنه “مهما قيل عن ملاي جزيري فهو قليل، ولا يمكننا وصفه (بالكامل) أو إيفاؤه حقه، لكنه أمر يبعث على التقدير أن تقوم جامعة شرناخ سنوياً بعقد هذا المؤتمر كتقليد متبع”.

وفي جانب من حديثه، تطرق الرئيس بارزاني إلى عملية السلام في تركيا، قائلاً: “لقد سررنا كثيراً ببدء هذه العملية. نرى أن العملية تسير هذه المرة بانتظام شديد، لأن الشعب والبرلمان وجميع الأحزاب يدعمون الدولة (التركية)”.

وشكر الرئيس بارزاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفتحه “باب السلام”، معتبراً إياه الخيار الأفضل لحل المشكلات، وأضاف: “أحيي أيضاً السيد أوجلان الذي اتخذ خطوة إيجابية، ونحن بدورنا ندعم عملية السلام بكل قوتنا، ومستعدون للقيام بأي شيء يُطلب منا ويكون في استطاعتنا”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية