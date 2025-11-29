إطلاق تمويل رواتب موظفي كوردستان عن شهر أيلول

أودعت وزارة المالية الاتحادية، السبت، مبلغ 941 مليار و 874 مليون دينار، في الحساب البنكي لوزارة المالية بإقليم كوردستان- فرع البنك المركزي العراقي بأربيل، لصرف رواتب موظفي الحكومة عن شهر سبتمبر أيلول الماضي.

وفي وقتٍ سابق، شدّد رئيس الوزراء مسرور بارزاني، على أنه لم تعد هناك أي مسوغات فنية أو قانونية تُبرر تأخير صرف مستحقات الإقليم.

لافتاً بأسف إلى المفارقة المتمثلة في أن الإقليم لا يزال بانتظار تمويل رواتب شهر أيلول، في الوقت الذي تشرع فيه الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهر تشرين الثاني.

وأكد رئيس الوزراء أن الإقليم قد أوفى بكامل التزاماته الدستورية والقانونية، سواء فيما يتعلق بملف الإيرادات غير النفطية أو ملف مبيعات النفط، ولم يتبقَ في ذمة حكومة الإقليم أي واجب لم تؤده.

ونوه إلى أن الحكومة تمارس حالياً أقصى درجات المتابعة والضغط لضمان عدم ضياع أي استحقاق مالي للموظفين لهذا العام، واستحصال كافة الرواتب المتأخرة.

مشيراً إلى أن المسؤولية الكاملة تقع الآن على عاتق الحكومة الاتحادية لتبادر هي الأخرى بالإيفاء بالتزاماتها المقابلة تجاه مواطني كوردستان أسوة بباقي العراقيين.

