بتوجيه من الرئيس بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني يُشكّل لجنة عليا لتوحيد مواقف القوى السياسية الكوردستانية

بتوجيه من الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني ، شكّل الحزب لجنة عليا بهدف توحيد مواقف القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، بشأن التطورات الأخيرة والعملية السياسية في العراق ، وفق بيان رسمي للديمقراطي الكوردستاني.

الوفد الذي يضم كلاً من هوشيار زيباري ود. بشتيوان صادق وعلي حسين، اجرى أولى زياراته ، اليوم الأربعاء ، الى المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مدينة أربيل.

بيان أوضح ، أن الهدف من هذه الزيارات والمشاورات هو بحث التنسيق بين القوى السياسية الفاعلة والعمل على بناء إجماع موحد حول الأحداث الجارية في إقليم كوردستان والعراق.

ومن المقرر أن يواصل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني زياراته إلى القوى والجهات السياسية الأخرى خلال الأيام المقبلة.

