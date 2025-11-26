تحرّك واسع.. الحزبان الرئيسيان يجريان مشاورات تشكيل حكومتي الإقليم والمركز

أطلق الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان، (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، يوم الأربعاء، مشاورات سياسية موسّعة لتشكيل حكومتي الإقليم والمركز، وسط ترقب لمسار التفاهمات المقبلة وتأثيرها على موازين القوى.

وأجرى وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، زيارة إلى المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، اليوم، وعقد مباحثات بشأن تشكيل حكومتي بغداد وأربيل.

وقالت مصادر، لوكالة شفق نيوز، إن وفداً من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني سيزور لاحقاً جماعة العدل.

في المقابل، عقد الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم أيضاً، اجتماعاً سياسياً مع وفد رفيع من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وذلك في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد الوطني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عضوَي المكتب السياسي للاتحاد الوطني سەرکەوت زەكي ويوسف گوران استقبلا وفد الاتحاد الإسلامي الذي ضم مصطفى عبدالله و سمير سليم، عضوي المكتب السياسي للحزب.

وبحسب البيان، فقد خُصص الاجتماع لتقديم مبادرة من الاتحاد الإسلامي تتعلق بعقد اجتماع موسع للأطراف الكوردستانية المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، بهدف تعزيز التنسيق السياسي بين القوى الكوردية.

كما بحث الجانبان، آخر المستجدات والمتغيرات السياسية في إقليم كوردستان والعراق، مؤكدين “أهمية وحدة الصف وتوحيد الموقف الكردستاني في مواجهة التحديات وحماية المكتسبات الوطنية”.

وأشار البيان، إلى أن الطرفين شددا خلال اللقاء على استمرار الحوار والتعاون بين القوى الكوردستانية لضمان استقرار الساحة السياسية في الإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف القيادي في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مصطفى عبد الله، عن تقديم مقترح جديد للأطراف السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي، بهدف توحيد الموقف الكوردي تحت مظلة سياسية واحدة.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي إعداد مسودة تتضمن جميع النقاط اللازمة بشأن مشاركة الكورد في الدورة المقبلة للبرلمان العراقي والحكومة العراقية الجديدة.

وكانت نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي التي أجريت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أظهرت أن القوائم الشيعية حصدت 187 مقعداً، متضمنة بعض المقاعد ضمن القوائم السنية، فيما نالت القوائم السنية 77 مقعداً، وحصلت القوائم الكوردية على 56 مقعداً.

وأسفرت النتائج عن تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً من أصل 329، يليه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ30 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ28 مقعداً.

