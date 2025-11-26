الخارجية الأميركية: مايكل ريغاس سيزور بغداد قريباً.. وبعدها يفتتح قنصلية أربيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن نائب وزير الخارجية، مايكل ريغاس سيزور بغداد للقاء مسؤولين، فضلاً عن أربيل لافتتاح القنصلية الأميركية، بالإضافة إلى زيارة إسطنبول والقدس المحتلة.

ووفق بيان صادر عن الخارجية، فإن “نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد (مايكل ريغاس) سيزور تركيا والعراق وإسرائيل، خلال الفترة: 27 تشرين الثاني – 05 كانون الأول، بغية زيارة كل من إسطنبول وبغداد وأربيل والقدس”.

وقال البيان: “تعد زيارة نائب وزير الخارجية (ريغاس) مؤشراً واضحاً لالتزام الولايات المُتَّحِدة الأميركية بالعمل بغية دعم استقرار وأمن وازدهار المنطقة وحريتها الدينية والعقائدية”.

وفصّل البيان أنه “‏في تركيا، سيترأس ريغاس وفد الولايات المُتَّحِدة الدبلوماسي الذي يزور تركيا احتفالا بالذكرى الـــ (1700) لتأسيس مجمع نيقية الأول”، مضيفاً: “سيعقد (ريغاس) جملة من الاجتماعات مع أقرانه الأتراك، للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية الأمرِيكيّة -التركية، فضلاً عن لقائه بطريرك القسطنطينية المسكوني (برثلماوس الأول)”.

أما في العراق، “سيلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين، ثم يضطلع بزيارة المنشآت الدبلوماسية الأميركية، إلى جانب افتتاح مبنى القنصلية العامة الجديد في أربيل”.

وأشار البيان إلى أنه “ستؤكد زيارة نائب وزير الخارجية (ريغاس) إلى إسرائيل على مدى متانة العلاقة بين الولايات المُتَّحِدة وإسرائيل وعمقها، في خضم العمل على تطوير المنشآت الدبلوماسية وضمان أن المساعدة الخارجية تصب ضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المُتَّحِدة”.

