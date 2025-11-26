نتائج نهائية.. عدد سكان العراق يتجاوز 46.1 مليون نسمة

أعلن وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، أن إجمالي عدد سكان العراق (مواطنين وأجانب)، بلغ 46 مليوناً و118 ألفاً و793 فرداً، وذلك بحسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان.

وقال تميم، في مؤتمر صحفي، الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025)، إن عدد السكان العراقيين بلغ 45 مليوناً و778 ألفاً، فيما بلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد 340 ألفاً و131 فرداً.

التركيبة السكانية

الجنس: بلغ عدد الذكور 23 مليوناً و161 ألفاً (50.2%)، بينما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و957 ألفاً (49.8%).

الفئات العمرية: شكلت الفئة العمرية من 0 إلى 14 عاماً نسبة 35.9% من السكان (16 مليوناً و555 ألفاً)، وهو ما وصفه الوزير بأنه “مؤشر كبير ويشير إلى أن المجتمع العراقي شاب وواعد”. وبلغ عدد الأفراد في الفئة العمرية (15-64 سنة) 27 مليوناً و875 ألفاً (60.4%)، فيما بلغ عدد من هم في سن 65 عاماً فما فوق مليوناً و688 ألفاً (3.6%).

النمو السكاني: بلغت نسبة 2.5%.

الأسر والمساكن

الأسر: بلغ إجمالي عدد الأسر في العراق 8 ملايين و54 ألفاً و385 أسرة، يرأس الرجل أكثر من 7 ملايين منها، بينما ترأس المرأة أكثر من 910 آلاف أسرة.

حجم الأسرة: يتراوح متوسط حجم الأسرة العراقية بين 5 و7 أفراد، وسُجل حجم أكبر للأسرة في جنوبي العراق مقارنة بغربه وشماله.

المساكن: بلغ إجمالي عدد المساكن الخاصة 8 ملايين و34 ألف مسكن. وأظهرت النتائج أن 72% من الأسر تسكن في “ملك أو مجاني” مع الوالدين، بينما بلغت نسبة السكن بالإيجار الخاص 19%.

يذكر أن التعداد العام للسكان في العراق وإقليم كوردستان أُجري في 20 تشرين الثاني 2024، وتم نشر النتائج الأولية للتعداد بعد خمسة أيام من ذلك التاريخ.

ووفقاً للإحصاءات الأولية للتعداد العام للسكان آنذاك، فقد تجاوز عدد سكان العراق حاجز الـ 45 مليون نسمة.

