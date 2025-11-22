مسرور بارزاني والمالكي يبحثان مساعي تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأوضاع في العراق ما بعد الانتخابات، فضلاً عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها المالكي اليوم السبت (22 تشرين الثاني 2025)، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التقى خلالها الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وبحسب بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان، تناول الاجتماع الذي جمع مسرور بارزاني والمالكي، بحث مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمساعي والحوارات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأشار البيان، إلى أن “الجانبين اتفقا على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الموقعة”.

من جانبه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان، أن المالكي التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني .

وأضاف البيان، أنه “خلال اللقاء تم بحث مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمساعي والحوارات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة”.

واتفق الجانبان على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الموقعة، وفقاً للبيان.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه مباحثات القوى السياسية في العراق لما بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، وإمكانية التوصل لتوافقات تدفع في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبالتزامن مع زيارته إلى أربيل، أعلن حزب الدعوة الإسلامية، ترشيح أمينه العام نوري المالكي، لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، في وقت يطرح فيه تحالف “الإعمار والتنمية” الحاصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية الشيعية، رئيسه ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، مرشحاً لولاية ثانية، ليزداد بذلك حدة التنافس داخل البيت الشيعي.

