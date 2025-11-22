نوفمبر 25, 2025

المالكي: دور الرئيس بارزاني في الخارطة السياسية العراقية حاسم ومؤثر

التاريخ:
أخبار عــامة
المالكي: دور الرئيس بارزاني في الخارطة السياسية العراقية حاسم ومؤثر

قال زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق ، نوري المالكي ، اليوم السبت ، إن العراق يمر بمرحلة حساسة، وفي هذه المرحلة، يُعد دور الرئيس بارزاني في الخارطة السياسية العراقية حاسمًا ومؤثرًا.

في حديثه عن الوضع السياسي في العراق وزيارته الى العاصمة أربيل ولقاءه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، قال المالكي في تصريح متلفز تابعته (باسنيوز) ، إنه “نظرًا لطبيعة الوضع، ووقوف البلاد على عتبة تطورات وتغيرات كبيرة، لذا من الطبيعي، عند مواجهة مثل هذه المسؤولية، أن نحتاج إلى قيادات مسؤولة عن العملية السياسية في الماضي والحاضر والمستقبل للتشاور معها”.

وأضاف المالكي: “لا شك أن الرئيس بارزاني من الشخصيات التي تركت بصماتها على الخارطة السياسية العراقية، وله دور وأهمية خاصة بين القادة السياسيين التاريخيين”.

مردفاً “عندما نتحدث عن الماضي والحاضر، فإننا نتحدث عن أولئك الذين صنعوا الأحداث وواجهوا التحديات في عهد النظام السابق، وبعده، والآن، ولذا فهم مسؤولون قبل غيرهم عن إدامة وإستمرار العملية السياسية”.

وأوضح المالكي ، إن ” هدف زيارته ومباحثاته هو استكمال الظروف والاستعدادات والخطوات لما قبل الانتخابات ، من أجل الوصول إلى عملية سياسية سليمة تخدم العراق وكل العراقيين”.

