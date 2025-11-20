العقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية لن تؤثر على إنتاج نفط إقليم كوردستان

أكد عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، صباح صبحي، أن العقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية تؤثر على نحو 9% من إنتاج النفط في العراق، لكنها لا تشمل إقليم كوردستان، حيث تقل حصة الشركات الروسية في الإقليم عن النصف.

وقال صبحي في تصريح لموقع كوردستان24، اليوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025، إن العقوبات ستؤثر على إنتاج أكبر حقول النفط العراقية، مشيراً إلى أن شركة “لوك أويل” الروسية لن تتمكن من الاستمرار في إنتاج النفط في حقل غرب القرنة 2، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 450 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن العراق يسعى لضمان استمرار الإنتاج في الحقل عبر شركة وطنية، وسيتم قريباً تسليم تشغيل الحقل للشركة المحلية، لما لذلك من تأثير مباشر على الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح صبحي أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل استمرار شركات النفط الروسية والصينية في زيادة إنتاجها بالمنطقة، فيما تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز دورها في إنتاج النفط بالعراق.

وأكد عضو لجنة النفط والغاز أن نشاط الشركات الروسية في إقليم كوردستان محدود، وأن العقوبات لن تؤثر على إنتاج النفط في الإقليم.

وأضاف أنه رغم امتلاك شركة روسنفت الروسية لحصة في إنتاج النفط بإقليم كوردستان، فإن تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي سيستمر، حيث تقل حصة الشركة الروسية عن 50%، ما يجعل العقوبات بلا تأثير عملي على الإقليم.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، في إطار زيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتشمل العقوبات جميع الشركات الروسية التي تمتلك أكثر من 50% من الحصص، ومن المقرر تنفيذها مطلع الشهر المقبل.

