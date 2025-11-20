مشعان الجبوري: الرئيس بارزاني هو الوحيد الذي استطاع إنهاء الجمود بين السوداني وفائق زيدان

أشاد النائب السابق ورئيس حزب الوطن، مشعان الجبوري، بالدور البارز الذي أدّاه الرئيس مسعود بارزاني في جمع رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية في العراق، محمد شياع السوداني وفائق زيدان، خلال مشاركتهما في فعاليات منتدى السلام والأمن للشرق الأوسط (MEPS 2025) في دهوك، مؤكداً أن هذه الخطوة أعادت الثقة ورسّخت أجواء التفاهم بينهما بعد فترة من التوتر.

وقال الجبوري، إنه “لا أعتقد أن أي شخصية أخرى غير الرئيس مسعود بارزاني كانت قادرة على جمع السوداني وزيدان وكسر الجمود بينهما، فالصورة التي التُقطت اليوم في دهوك تؤكد أن حكمة البارزاني ما تزال صمام الأمان للعراق كله”.

وأوضح الجبوري أن الخلاف بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يعود في جوهره إلى ملف المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن التوتر بين الطرفين سبق أن عولج في مناسبة سابقة بوساطة قيس الخزعلي، “لكن الخلاف عاد لاحقاً ولم ينجح أحد في رأب الصدع مجدداً”.

وأضاف أن خطوة الرئيس بارزاني بجمع الطرفين خلال منتدى دهوك جاءت في توقيت مهم، لافتاً إلى أن “الصور التي ظهرت لهما وهما يبتسمان قد تعكس أجواء إيجابية ولقاءً ناجحاً”.

يُشار إلى أن اللقاءات التي أجراها الرئيس بارزاني على هامش منتدى MEPS 2025 ركّزت على تعزيز الاستقرار السياسي بين مؤسسات الدولة الاتحادية، في إطار مساعٍ أوسع لدعم الحوار وترسيخ الأمن في البلاد والمنطقة.

