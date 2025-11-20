شرطة الحدود السويدية: ترحيل 742 عراقياً منذ 2024

أعلنت شرطة الحدود السويدية أنها رحّلت أكثر من 11 ألف شخص منذ العام الماضي حتى الآن، بينهم 8938 قسراً، مشيرة إلى أنها رحّلت 742 مواطناً عراقياً ومواطناً من إقليم كوردستان خلال العامين الماضيين.

وأوضحت شرطة الحدود السويدية لشبكة رووداو الإعلامية، أن مجموعة 11660 شخصاً رُحّلوا منذ بداية عام 2024 حتى الآن، بينهم 5463 شخصاً هذا العام، وأن 8938 من الذين رُحّلوا خلال تلك الفترة قسراً، بينما عاد الآخرون طواعية.

وذكرت شرطة الحدود السويدية أيضاً أن 394 من عمليات الترحيل في العام الماضي كانت بسبب ارتكاب جرائم. كما قدمت وكالة الهجرة السويدية طلبات لترحيل 2740 شخصاً. هذا العام، رُحّل 389 شخصاً بسبب جرائم، في حين قدمت الوكالة طلبات ترحيل لـ 2112 شخصاً.

وفقاً للإحصاءات التي أرسلتها شرطة الحدود السويدية إلى رووداو، رُحّل 399 مواطناً عراقياً العام الماضي و343 عراقياً هذا العام. كما أن 15 من الذين رُحّلوا العام الماضي كان بسبب قضايا جنائية، وارتفع هذا العدد إلى 19 شخصاً هذا العام. في العام الماضي، طلبت وكالة الهجرة السويدية ترحيل 319 مواطناً عراقياً، وبلغ العدد هذا العام 254 شخصاً.

وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أن من بين المواطنين العراقيين الذين رُحّلوا في هذين العامين، غادر 317 منهم طواعية، بينما رُحّل الآخرون قسراً.

تعد السويد إحدى الدول التي تتبع سياسة صارمة تجاه المهاجرين وتسعى لترحيل أكبر عدد منهم، في وقت لا يزال فيه المهاجرون يتدفقون على البلاد.

ووفقاً للحكومة السويدية، دخل 9645 مهاجراً إلى البلاد العام الماضي، بينهم 976 من سوريا، و839 من أفغانستان، و538 آخرون من العراق.

