المفوضية: 400 طعن في الانتخابات حتى الآن.. والمهلة تنتهي اليوم

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الطعون المقدّمة بشأن العملية الانتخابية بلغ حتى الآن 400 طعن، مؤكدة أن موعد قبول الطعون ينتهي بانتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم.

وقالت الغلاي في بيانٍ، إن “جميع الطعون ستتم دراستها من قِبل اللجان المختصة، قبل رفع التوصيات النهائية إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب”، مشيرة إلى أن إجراءات التعامل مع الطعون تجري وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، وبما يضمن الشفافية وحماية أصوات الناخبين.

وأكدت أن المفوضية ملتزمة بتطبيق جميع الضوابط القانونية المتعلقة بعملية النظر في الطعون، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحقوق جميع الأطراف المشاركة فيها.

وبشأن الشكاوى، أوضحت الغلاي أن “عدد الشكاوى الصفراء بلغ 71 شكوى، وقد تم ردّها من قِبل مجلس المفوضين لعدم كفاية الأدلة”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية