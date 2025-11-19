مسرور بارزاني: عقدنا لقاءات ومشاورات مع بعض القادة العراقيين الفائزين في الانتخابات

معلقاً على الجهود لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة عقب انتخابات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني ، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء ، انه “رغم أن الوقت لا يزال مبكرًا، إلا أننا عقدنا أمس لقاءات ومشاورات مع بعض القادة العراقيين الفائزين في الانتخابات، ونحن نستمع للجميع لمعرفة خطواتنا القادمة.”

وقال رئيس الحكومة للصحفيين على هامش اعمال النسخة السادسة من منتدى ميبس 25 للسلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 25)، أنه من الضروري تعديل قانون الانتخابات العراقي موضحاً انه “رغم أن قانون الانتخابات لم يكن فيه أي عدالة، حيث في الوقت الذي حصل فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكثر من مليون و 100 ألف صوت فلم ينل سوى 27 مقعدًا، فيما هناك أطراف أخرى حصلت على 680 ألف صوت، أي نصف أصوات الحزب، ونالت 27 مقعدًا، وأطراف أخرى حصلت على 750 ألف صوت ونالت 29 مقعدًا”. مردفاً ” لذلك لا توجد أي عدالة في توزيع المقاعد، وهذه مشكلة قانونية ويجب تعديل القانون.”

مشدداً على رفض التلاعب بنتائج الانتخابات ، قائلاً: ” لا نقبل التلاعب بنتائج الانتخابات.”

رئيس الحكومة وعن الهدف من عقد منتدى ميبس 25 للسلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 25)، قال هو تحقيق السلام . لافتاً الى إن حضور قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووفد من المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) في المنتدى إشارة جيدة وهذا دليل على اهتمام إقليم كوردستان بوحدة البيت الكوردي ومناقشة القضايا المشتركة على منصة دولية”.

وتابع “ربما هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى المزيد من الحوار، لكن المهم هو أن الجميع لديهم الرغبة في التقارب”.

وحول تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني ، انه “رغم التأخير، إلا أن الأطراف الأخرى تشهد لنا بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان منذ البداية يريد تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة بسرعة ويجب على الأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤولية تأخير تشكيل حكومة الإقليم، لذلك آمل ألا يتأخر الأمر أكثر.”

وبشأن مرشح الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ، قال “من السابق لأوانه الحديث عن ذلك”. اما عن المرشحين لرئاسة الوزراء الاتحادي ، قال مسرور بارزاني لم يُطرح اي مرشح بعد ، وحالما يُعلن عن المرشحين، فسنتخذ قرارنا بهذا الصدد”.

