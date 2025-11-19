كوردستان.. 529 حالة عنف ضد الرجال وانتحار 54 آخرين خلال عشرة أشهر

كشف اتحاد رجال كوردستان، يوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف الموجّه ضد الرجال داخل المجتمع الكوردستاني خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وقال رئيس الاتحاد، برهان فرج، لوكالة شفق نيوز، إنّه “تم تسجيل 529 حالة عنف مارستها نساء ضد رجال خلال الفترة المذكورة”، مشيراً إلى أن ” 45 رجلاً أقدموا على الانتحار لأسباب اجتماعية متعددة، إضافة إلى مقتل 17 رجلاً آخرين نتيجة مشاكل اجتماعية”.

وأرجع فرج أسباب تزايد هذه الحالات إلى “الوضع الاقتصادي الصعب بالدرجة الاساس، اضافة لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن العولمة التي جعلت المجتمع أكثر انفتاحاً وترابطاً، ما أدى إلى تغيّر أنماط العلاقات داخل الأسرة”.

وأشار إلى أن “المجتمع بات يتجه نحو العزلة وتكوين أسر داخل الأسرة الواحدة، وهو ما أسهم في تفاقم الضغوط النفسية والاجتماعية على الرجال”.

وطالب فرج الجهات المعنية بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أسباب تصاعد المشكلات الأسرية، ووضع خطط للحد من العنف والاضطرابات الاجتماعية التي تهدد الاستقرار الأسري في الإقليم”.

ويشير الاتحاد في تصريحات سابقة إلى استمرار مشكلة العنف ضد الرجال في إقليم كوردستان بالتزايد وسط غياب الحلول وتفاقم الحالة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية