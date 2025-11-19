المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني: أي محاولة للتدخل والتلاعب بنتائج الانتخابات وبالأخص مقاعد الكوتا غير مقبولة

شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الثلاثاء، على ان أي محاولة للتدخل والتلاعب بنتائج الانتخابات وبالأخص مقاعد الكوتا غير مقبولة ، مشدداً في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، ان هذا الامر مرفوض ونعدّه خطاً أحمر، وسيكون للحزب موقف سياسي جاد في حال التلاعب وتغيير النتائج التي أعلنت عنها المفوضية.

مايلي نص البيان:

بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

أيها المواطنون الكرام…

من المعلوم أن انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب الاتحادي العراقي في (11 تشرين الثاني 2025) قد جرت في ظل أجواء ديمقراطية حرة، وبصورة منظمة وشفافة، وشاركت فيها القوائم والكيانات السياسية ومرشحو ” الكوتا “، بموجب القوانين النافذة والتعليمات. وبعد أن إتخذت المفوضية العليا المستقله للانتخابات الإجراءات القانونية المتعلقه بالعمليه الانتخابيه، أعلنت النتائج النهائية بصورة رسمية.

والآن وبعد هذا الإعلان الرسمي للنتائج ، يتناهى إلى أسماعنا ، أن هناك محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات وخاصة التي تخص مقاعد الكوتا ! إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني نعلن بأن التلاعب وتغيير نتائج الانتخابات بصورة عامة، ونتائج الكوتا بصورة خاصة، مرفوض ونعدّه خطاً أحمر، وسيكون لنا موقف سياسي جاد في حال التلاعب وتغيير النتائج التي أعلنت عنها المفوضية.

المكتب السياسي

الحزب الديمقراطي الكوردستاني

18 تشرين الثاني 2025

