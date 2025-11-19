حرس الحدود: نواصل بناء جدار حدودي من ربيعة إلى فيشخابور

حرس الحدود: نواصل بناء الجدار من حدود ربيعة إلى فيشخابور

قالت قيادة حرس الحدود العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه تجري مراقبة الحدود بنحو 1000 كاميرا وطائرة مسيرة، مشيرة إلى الوصول إلى نقطة الصفر في العديد من المواقع على الحدود التركية.

وصرح العميد حيدر الكرخي، مدير إعلام قيادة حرس الحدود العراقية، الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، لرووداو: “بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، نواصل بناء جدار من حدود ربيعة إلى فيشخابور، وهدفنا هو السيطرة على كامل حدود المنطقة”.

وأضاف الكرخي: “حتى الآن، تم بناء ما يقرب من 350 كيلومتراً من الجدار الخرساني على الحدود السورية، وسنستمر في بناء المزيد”.

ويقول مدير إعلام قيادة حرس الحدود العراقية: “تم افتتاح مركز جديد لمراقبة الحدود في بغداد، حيث تتم من خلاله مراقبة 975 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود”.

وأشار إلى أنه “تم توفير 30 طائرة مسيرة للمراقبة لكل من ألوية الحدود الـ 22، ويمكن لكل طائرة مسيرة مراقبة مساحة 80 كيلومتراً”.

وفيما يتعلق بالحدود العراقية مع تركيا وتأثير عملية السلام في تركيا على تلك الحدود، ذكر مدير إعلام قيادة حرس الحدود العراقية أن “الجزء الأكبر من الحدود التركية يخضع لسيطرة قوات حرس الحدود، وقد وصلنا إلى نقطة الصفر في العديد من الأماكن”.

ويضيف أن لديهم مشروعاً لإنشاء 100 مركز مراقبة على الحدود التركية، و”بشكل عام، هذه الحدود الآن آمنة ومستقرة”.

وبخصوص الحدود الإيرانية، قال: “حدودنا مع إيران مسيطر عليها وآمنة، ولدينا العديد من أبراج ومراكز المراقبة”.

يمتلك العراق حدوداً بطول 335 كيلومتراً مع تركيا، و618 كيلومتراً مع سوريا، و1420 كيلومتراً مع إيران.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية