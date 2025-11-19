مظلوم عبدي: بعد 15 عاماً من الحرب.. لا عودة لسوريا المركزية وعلينا قبول الواقع الجديد وبناء نموذج سياسي مختلف

بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الاربعاء في دهوك أعمال اليوم الثالث من منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2025)، بمشاركة وفود سياسية وأمنية دولية وإقليمية.

وخلال الجلسة الرئيسية، قدّم مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كلمة أكّد فيها ضرورة تجاوز آثار الحرب وبناء رؤية جديدة لمستقبل سوريا.

وقال عبدي في كلمته: “بعد خمسة عشر عاماً من الحرب في سوريا، لم نعد نطمح لعودة مركزية الدولة كما كانت. يجب القبول بالواقع الجديد وبناء نموذج سياسي مختلف.”

وأشار إلى أنّ قوات قسد خاضت معارك ضارية ضد تنظيم داعش بالتنسيق مع قوات البيشمركة في كوردستان وبمساندة التحالف الدولي.

كما أعلن دعمهم الكامل لمسار السلام في تركيا وشمال كوردستان (كوردستان تركيا)، مؤكداً استعدادهم للمساهمة في أي خطوات تعزّز الاستقرار.

ولفت إلى أنّ إقليم كوردستان ـ سواء في السليمانية أو أربيل ـ قدّم دعماً مستمراً لغربي سوريا (كوردستان سوريا) طوال خمسة عشر عاماً.

وأوضح أن هناك فرصة حقيقية لأن يضطلع إقليم كوردستان، وكورد شمال كوردستان، وكورد الشتات بدور فعّال في إعادة إعمار سوريا وتطوير اقتصادها.

وختم قائلاً: “لقد أثبت الكورد أنهم قادرون على أن يكونوا عاملاً أساسياً في تعزيز اقتصاد الشرق الأوسط واستقراره.”

ويُعد منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2025) الذي يقام في محافظة دهوك أحد أبرز المنصات الإقليمية لمناقشة التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، ويستقطب سنوياً نخبة من القيادات الدولية والخبراء المعنيين بملف السلام في الشرق الأوسط.

