نيجيرفان بارزاني: بغداد تتعامل مع إقليم كوردستان بطريقة غير دستورية

وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تعامل بغداد مع اقليم كوردستان بأنه يتم بطريقة “غير دستورية”.

رئيس اقليم كوردستان، قال خلال مشاركته في المنتدى السادس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2025) في دهوك، يوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025): “سعينا دائماً لأن نكون عامل سلام”، مؤكداً أنه “لا يمكن حل مشاكل المنطقة بالحرب”.

ولفت نيجيرفان بارزاني الى أن “التجربة أثبتت أن المشاكل لا تحل بالحرب”، منوهاً الى أن “الحروب الماضية لم تجلب سوى الدمار”، ومؤكداً: “نريد أن نلعب دوراً سلمياً في مشاكل المنطقة”.

“الذهاب إلى بغداد معاً”

بخصوص العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قال نيجيرفان بارزاني إنه “يجب أن يكون لدينا قرار بالذهاب إلى بغداد معاً”.

وأوضح أنه “مهما كانت الخلافات بين الأطراف الكوردستانية يجب أن يدركوا مصلحة كوردستان”، مضيفاً أنه “يجب أن نكون أقوياء في بغداد لكي يكون إقليم كوردستان قوياً”.

“بغداد تتعامل بطريقة غير دستورية”

بشأن تعامل بغداد مع اقليم كوردستان، قال نيجيرفان بارزاني إن “بغداد تتعامل مع إقليم كوردستان بطريقة غير دستورية”، مبيناً أن “بغداد تتعامل بشكل مركزي جداً مع إقليم كوردستان”.

وأشار رئيس اقليم كوردستان الى أن “بغداد لا تطبق الدستور ومن هنا تنبع المشاكل”، مردفاً أنه “إذا حل العراق مشاكله يمكنه أن يتقدم كثيراً”.

المساعدة بعملية السلام

أما بخصوص عملية السلام في تركيا، قال نيجيرفان بارزاني: “نحن مساعدون في عملية السلام التركية”.

وأكد رئيس اقليم كوردستان خلال مشاركته في المنتدى السادس للسلام والأمن في الشرق الأوسط أن “خطوات تركيا وحزب العمال الكوردستاني نحو عملية السلام جادة”.

“يجب أخذ دور قسد بالاعتبار”

بشأن الأوضاع في روجافا وسوريا، قال رئيس اقليم كوردستان: “أبلغنا إخواننا في غرب كوردستان بالتوجه إلى دمشق”.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: “في الماضي، كان لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) دور كبير ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار”.

وأشار نيجيرفان بارزاني الى أن “تركيا تحاول حل مشكلة قسد والحكومة السورية”.

“ايران ساعدتنا كثيراً في الماضي”

حول علاقات اقليم كوردستان مع ايران، أكد نيجيرفان بارزاني: “لدينا علاقات مع إيران وقد ساعدونا كثيراً في الماضي”.

وشدد رئيس اقليم كوردستان على أنه “لم ولن نساعد أي طرف ضد إيران”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية