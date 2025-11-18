مسرور بارزاني في منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن: الانتخابات كانت نجاحاً كبيراً للشعب العراقي

ألقى رئيس وزراء إقليم كوردستان كلمة في المنتدى السادس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2025) في دهوك، أعلن فيها أن هذا المؤتمر يهدف إلى حل مشاكل وأزمات المنطقة.

وقال رئيس وزراء إقليم كوردستان، في كلمته اليوم بعد الترحيب بالحضور: “هذا المنتدى يُعقد للعام السادس للحوار وحل مشاكل وأزمات هذه المنطقة”.

وأعرب رئيس وزراء الإقليم عن أمله في أن تُتاح للتوصيات التي يسفر عنها المنتدى لحل المشاكل والأزمات الموجودة في الشرق الأوسط، فرصة الوصول للمسؤولين وصناع القرار للاستفادة منها.

وفي جزء آخر من كلمته، هنأ رئيس وزراء إقليم كوردستان بنجاح الانتخابات العراقية.

وفي ختام كلمته، طلب مسرور بارزاني من الحضور التصويت لمشجعي نادي زاخو، المرشح من قبل الفيفا لجائزة أفضل مشجعين وداعمي كرة القدم.

وأدناه نص كلمة رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس بارزاني المحترم؛ السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الاتحادي؛ السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ السيد نيچيرڤان بارزاني رئيس إقليم كوردستان؛ السيدان نائبا رئيس مجلس النواب؛ السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الأسبق؛ السيد أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق؛ الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن الأسبق؛ السادة رؤساء الأحزاب والجهات السياسية؛ الدبلوماسيون، الأكاديميون، الطلبة الأعزاء؛ الدكتور محمد الحسان ممثل الأمم المتحدة المحترم؛ الضيوف الأعزاء، الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلاً وسهلاً بالجميع في منتدى ميبس، منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط.

يُعقد هذا المنتدى للحوار وحل مشاكل وأزمات هذه المنطقة، للعام السادس. لا شك أن مشاركتكم تثري هذا المنتدى وتساهم في نجاحه. آمل أن تقضوا وقتاً طيباً، وأتقدم بالشكر لمنظمي المنتدى وأرجو لهم النجاح.

نأمل أنه بعد انتهاء المنتدى، أن تتاح التوصيات التي سيتم إعدادها هنا لحل المشاكل والأزمات الموجودة في الشرق الأوسط، لصناع القرار والمسؤولين للاستفادة منها.

من المناسب أن أهنئ الجميع على نجاح الانتخابات العراقية، التي كانت نجاحاً كبيراً للشعب العراقي. أتمنى التوفيق والنجاح للأطراف الفائزة ولجميع الشعب العراقي.

من المناسب أيضاً أن أطلب من جميع المشاركين، أن يدعموا نادي زاخو الذي رُشح من قبل الفيفا لجائزة أفضل مشجعين وداعمي كرة القدم، وفقاً لمعايير الفيفا، أن تدعموا جميعاً نادي زاخو وتدعموا الرياضة في أندية كوردستان والعراق.

