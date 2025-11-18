السوداني من دهوك يؤكد لرئيس حكومة الإقليم: ملتزمون بصرف الرواتب وضمان حصة كوردستان في الموازنة القادمة



عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني ، في محافظة دهوك، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وشهد اللقاء تبادل التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وإعلان نتائج الانتخابات النيابية الاتحادية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تشكل هذه النتائج انطلاقة لمرحلة سياسية جديدة تتسم بالاستقرار، وتسهم في تعزيز التعاون للارتقاء بواقع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في عموم العراق.

كما تناول الاجتماع الملف المالي ، حيث جرى التأكيد المتبادل على ضرورة المعالجة الجذرية لملف رواتب موظفي إقليم كوردستان. وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي على التزام بغداد بصرف الرواتب وفقاً للاتفاقيات المبرمة، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان، وبحسب الدستور، سيحصل على حصته الخاصة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل.

