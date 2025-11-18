بنكين ريكاني: وفد فني سيتوجه إلى بغداد الأسبوع المقبل لحل مشكلة راتبَي أيلول وتشرين الأول

أعلن وزير الإعمار والإسكان في الحكومة العراقية، أن راتب الشهر التاسع سيرسل الأسبوع المقبل، وأن لجنة ستتوجه إلى بغداد لمعالجة مشكلة الراتبين.

يوم الثلاثاء، (18 تشرين الثاني 2025)، صرح بنكين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقي لرووداو، بأن قرار إرسال الراتب اتخذ يوم الإثنين في اجتماع بين السوداني وفؤاد حسين وطيف سامي، وبحضوره هو أيضاً.

وأعلن بنكين ريكاني، أن مبلغ الـ 120 ملياراً سيرسل إلى بغداد اليوم أو غداً.

يوم الثلاثاء، قال ريباز حملان، مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لرووداو، إن “عدم إرسال راتب الشهر التاسع لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بعدم إرسال الـ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية”.

أضاف ريباز حملان، أنه “يجب على العراق أن يقرر اليوم أو غداً بشأن إرسال راتب شهر أيلول، ولكن من المحتمل أن تتأخر آلية الإرسال إلى الأسبوع المقبل”.

مصير راتبَي أيلول وتشرين الأول لهذا العام

بخصوص مصير راتبي موظفي إقليم كوردستان، قال وزير الإعمار العراقي، إن “وفداً فنياً سيتوجه الأسبوع المقبل من أربيل إلى بغداد لحل مشكلة الراتبين المتبقيين لهذا العام”.

وحول مصير رواتب هذا العام، قال ريباز حملان، إن “دولة رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني، أصر بشدة مع محمد شياع السوداني على ضرورة صرف رواتب الأشهر الأربعة المتبقية لهذا العام”.

تسلم موظفو إقليم كوردستان 8 رواتب فقط هذا العام، في حين أن موظفي العراق على وشك تسلم راتب الشهر الحادي عشر.

