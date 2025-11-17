دهوك تتحضّر لاستقبال عشرات القادة في “منتدى السلام والأمن بالشرق الأوسط”

تتحضّر مدينة دهوك لاستقبال عشرات القادة والسياسيين والخبراء في “منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS” الذي تنظمه الجامعة الأميركية في دهوك سنوياً.

وتحت شعار “إدارة الأزمات في الشرق الأوسط الجديد”، تنطلق أعمال الدورة السادسة للمنتدى، الثلاثاء 18 تشرين الثاني 202، ويستمر لثلاثة أيام يناقش فيها المشاركون التوترات والتغيرات الجارية في المنطقة.

وسيشارك في الحدث هذا العام، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وزعيم تيار الحكمة عمار لحكيم، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، فضلاً عن مئات القادة والشخصيات السياسية والنواب والدبلوماسيين والأكاديميين من دول مختلفة.

ويأتي المنتدى هذا العام في ظل أحداث مهمّة شهدتها منطقة الشرق الأوسط، أبرزها سقوط نظام الحكم في سوريا وتولّي قوة جديدة للسلطة في الدولة الجارة بقيادة أحمد الشرع، إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وإجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي الأسبوع الماضي، وقوع الحرب بين إيران وإسرائيل، كذلك انطلاق عملية السلام في تركيا بين الحكومة وحزب العمال الكوردستاني.

بحسب الجامعة المنظّمة للحدث السياسي الأكاديمي، سيشهد اليوم الأول خمس ورش عمل متخصصة تُناقش ملفات الأمن، الاقتصاد، التحولات الإقليمية، وحوكمة الأزمات.

أما اليومان الثاني والثالث فسيشملان جلسات رفيعة المستوى تُقام داخل إقليم كوردستان والعراق، بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين.

