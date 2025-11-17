المحكمة الاتحادية تقرّر إنهاء أعمال مجلس النواب العراقي وتحويل الحكومة الحالية إلى تصريف أعمال

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قراراً يقضي بـ إنهاء أعمال مجلس النواب العراقي الحالي بعد انتهاء مدته الدستورية، وتحويل الحكومة الاتحادية إلى حكومة تصريف أعمال يومية بصلاحيات محدودة، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون.

وأوضحت المحكمة في قرارها رقم (123/اتحادية/2025) أن اليوم الذي تجري فيه الانتخابات العامة يُعد نهاية طبيعية للدورة لكل من مجلس النواب السابق ومجلس الوزراء المنبثق عنه، وتنتهي به شرعيتهما السياسية بمجرد انتخاب المجلس الجديد، وذلك لمنع احتكار السلطة أو تمديدها بغير سند دستوري.

وأكدت المحكمة أن أي إجراء تتخذه السلطة التشريعية أو التنفيذية اعتباراً من يوم الاقتراع يجب أن يدخل ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، وإلا يُعد بلا سند دستوري وتكون آثاره معدومة.

مؤكدة أن الحكومة التي لم تُجدَّد لها الثقة تُعدّ حكومة تصريف أعمال يومية، وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال تقتصر على إدارة الشؤون اليومية الروتينية فقط.

أما بخصوص منصب رئيس الجمهورية، فقد أكدت المحكمة أن الرئيس يواصل ممارسة جميع مهامه الدستورية دون أي تغيير، بوصفه أحد أركان السلطة التنفيذية، وذلك “حتى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية وإكمال متطلبات تشكيل الحكومة”.

وأصدرت المحكمة قرارها استناداً إلى المواد 61/ثانياً و 64/أولاً و 83/ثانياً من الدستور، وإلى المواد (4/ثانياً) و(7/ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدَّل.

واختتم القرار بتأكيد أنه نافذ وملزم لجميع السلطات، وتم توقيعه من قبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم حسين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية