بحضور الرئيس بارزاني.. انطلاق أعمال منتدى MEPS غداً بمشاركة غير مسبوقة من قادة العراق وكوردستان والعالم

تنطلق يوم غد الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعمال منتدى MEPS في محافظة دهوك، بمشاركة رفيعة المستوى تضم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة السياسيين من العراق وإقليم كوردستان والمنطقة والعالم.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات السياسية الرئيسة للملتقى صباح يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من قادة الحكم وصنّاع القرار وخبراء السياسات الدولية، من بينهم:

الرئيس مسعود بارزاني.

نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان.

محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق.

د. فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

محمد حسان، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق.

عمّار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني.

مثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم.

خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة.

هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق الأسبق.

فـرهاد ناصر أوغلو، عضو البرلمان التركي.

د. طارق يوسف، من مركز الشرق الأوسط للعلاقات الدولية – قطر.

د. كيهان بارزيجار، من معهد البحوث السياسية والدولية – إيران.

فؤاد حسين، وزير خارجية العراق.

بشير الخصاونة، رئيس وزراء الأردن الأسبق.

سفین دزەيي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم.

عبد العزيز الحور، من وزارة الخارجية القطرية.

لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل.

بورهان أوزدمير، رئيس جمعية (MÜSİAD) التركية.

فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

قصي محبوبة، القيادي في تحالف السوداني

جون جينكينز، السفير البريطاني الأسبق لدى العراق والسعودية وسوريا.

فيكتوريا تايلور، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابقة.

البروفيسور بريندان أوليري، جامعة بنسلفانيا.

د. يريفان سعيد، الجامعة الأمريكية – واشنطن.

بنگين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات في الحكومة الاتحادية

د. كانتاثي سوفامونغخون، وزير خارجية تايلاند الأسبق.

مصطفى يانار أوغلو، عضو البرلمان التركي.

ب. إيريك ألتير، من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

د. راندال رودس، رئيس الجامعة الأمريكية في كوردستان.

ب. أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق.

عثمان بايدمير، عضو البرلمان التركي السابق.

قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي.

ريبر أحمد، وزير الداخلية في اقليم كوردستان.

قتيبة الادلبي، مدير الشؤون الأمريكية في خارجية سوريا.

بيتر غالبراث، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في كوردستان.

نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي الأسبق إلى العراق.

عزيز أحمد، نائب رئيس ديوان رئاسة حكومة الإقليم.

ويليام وِيشلر، من مجلس الأطلسي.

عادل همزية، من جامعة هارفارد.

عامر الشمّري، وزير الداخلية في العراق.

ناظم الزهاوي، وزير الخزانة البريطاني الأسبق.

جنكيز تشاندر، عضو البرلمان التركي.

كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.

ب. يوجين روغن، جامعة أوكسفورد.

عبد الحسين عبطان، وزير الشباب والرياضة العراقي الأسبق.

عبير عبد الله، من صحيفة Saudi Times.

د. عادل باخەوان، من المركز الأوروبي لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لانه زيباري، خريجة الجامعة الأمريكية في كوردستان.

د. عائشة سريحي، من وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان.

ويُعدّ ملتقى MEPS أحد أبرز المنصات الإقليمية للحوار السياسي والاقتصادي وتبادل الرؤى بشأن قضايا الحوكمة، الأمن الإقليمي، العلاقات الدولية، والتنمية المستدامة، إذ يشكل هذا التجمع الواسع مؤشراً على مكانة إقليم كوردستان كجسر تواصل أساسي مع المنطقة والعالم.

فيما يتوقع أن تتناول النقاشات محاور استراتيجية تتعلق بمستقبل العملية السياسية في العراق، ومسار العلاقات بين أربيل وبغداد، والتحديات الأمنية الإقليمية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.

