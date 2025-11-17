الديمقراطي: موقف الاتحاد الوطني لتشكيل حكومة الإقليم أضعف من السابق

أشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين، إلى أن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني الحالي لتشكيل حكومة إقليم كردستان بات أضعف مما كان عليه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال كريم لوكالة {الفرات نيوز}، إن: “الاتحاد الوطني الكردستاني كان قد أجل تشكيل حكومة الإقليم قبل 4 أشهر، وذلك لانتظار نتائج الانتخابات التشريعية في بغداد بهدف معرفة قوته ومكانته فيها”.

وأضاف “أما الآن، فقد تراجع الاتحاد الوطني الكردستاني في عدد الأصوات التي حصل عليها داخل الإقليم، حيث انخفض من 408000 صوت إلى 340000 صوت، وهذا ما يؤشر إلى أن عدد مقاعدهم سيبقى ثابتًا أو ربما سيتعرضون لخسارة مقعد”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية