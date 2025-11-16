مسرور بارزاني يؤكد زيارة السوداني لكوردستان ويكشف شروط “البارتي” بتشكيل الحكومة العراقية

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور الإقليم غدا الاثنين، مشيرا الى أن من شروط الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة هو الاطلاع على أجندتها.

وقال مسرور بارزاني في تصريح ادلى به للصحفيين في اربيل، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعقب الانتخابات التشريعية تبين حجم قوته ليس على مستوى اقليم كوردستان فحسب، بل على مستوى العراق كافة، ومن الطبيعي فإن اي طرف يتوجه نحو “البارتي” ويطلب التعاون منه في مجال التحالفات والائتلافات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف “نحن كطرف مشارك في الحكومة العراقية الحالية وكذلك المقبلة، فإن برنامجنا وشرطنا بشأن تشكيل الحكومة الجديد معرفة ما هي أجندتها في تطبيق المواد المهمة من الدستور”.

وعن رواتب شهر أيلول/ سبتمبر الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان، أكد مسرور بارزاني أنها تأخرت كثيراً، ولا يوجد أي عائق لتأخير تمويلها من قبل بغداد لأن حكومة الإقليم قد نفذت الالتزامات المترتبة عليها بما يخص تأمين جزء من الراتب، ليس فقط بما يتعلق براتب شهر ايلول بل جميع رواتب الاشهر الاخرى من العام الحالي.

كما أكد زيارة السوداني غدا لاقليم كوردستان للمشاركة في فعالية خاصة لمؤتمر MEPs في الجامعة الأميركية بدهوك، مردفا بالقول: مما لا شك فيه سيكون لدينا لقاء خاص معه حول مجموعة من القضايا منها ما سيحدث بعد إجراء الانتخابات، وما يُصار إليه من مشاريع، ورؤيا وفهم القوى والأطراف السياسية بشأن الحكومة الاتحادية المقبلة، وكذلك مسألة رواتب وحقوق اقليم كوردستان التي تعُد من احدى المسائل المهمة التي ينبغي التحدث بشأنها.

وكان مصدر مطلع قد افاد أمس السبت، بأن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني سيزور أربيل غدا الاثنين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن السوداني سيعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من مسؤولي حكومة الإقليم.

وأضاف المصدر، أن السوداني سيتوجه في اليوم التالي (الثلاثاء) إلى مدينة دهوك، حيث سيشارك في فعالية خاصة لمؤتمر MEPs في الجامعة الأميركية بكوردستان في دهوك.

وتُعد هذه أول زيارة لمسؤول اتحادي رفيع إلى الإقليم بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في العراق، وأول حضور لشخصية من الفائزين في الاستحقاق الانتخابي الأخير.

