المفوضية: النتائج متطابقة بنسبة 100%.. وإعلان النهائي اليوم أو غدًا

المفوضية العليا للانتخابات: النتائج متطابقة بنسبة 100%.. وإعلان النهائي اليوم أو غدًا

أعلنت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن المفوضية أنهت تدقيق وفرز ما تبقّى من المحطات الانتخابية، مؤكدة أن جميع النتائج جاءت مطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي.

وقالت الغلاوي إن المفوضية باشرت اليوم احتساب المقاعد البرلمانية، إضافة إلى مقاعد كوتا النساء والأقليات، فيما شرعت مكاتب المحافظات بتزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بـ شرائط النتائج الخاصة بكل محطة.

وأضافت أن إعلان النتائج النهائية مرجّح أن يتم اليوم أو غدًا بعد استكمال الإجراءات الرسمية داخل مجلس المفوضين.

وبحسب الغلاوي، فبعد المصادقة على النتائج النهائية، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم التالي لنشر النتائج على الموقع الرسمي للمفوضية.

