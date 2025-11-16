بريطانيا تصدر قوانين “صارمة” للاجئين

أعلنت الحكومة البريطانية عن قوانين جديدة صارمة للاجئين، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية وتقليل المخاوف المتعلقة بها.

وُضعت القوانين الجديدة على غرار نموذج الدنمارك، التي تمتلك واحداً من أكثر أنظمة اللجوء صرامة في أوروبا.

ما هي أهم التغييرات؟

1. تقصير مدة إقامة اللاجئين:

في السابق، عندما كان يتم قبول شخص كلاجئ، كان يُمنح حق الإقامة لمدة 5 سنوات، لكن الآن تم تقليص المدة إلى عامين ونصف فقط (30 شهراً).

2. مراجعة مستمرة:

بعد انتهاء فترة العامين ونصف، ستقوم الحكومة بمراجعة مستمرة لوضع بلد اللاجئ الأصلي. إذا أصبح بلده آمناً، فيجب عليه العودة.

3. الحصول على الإقامة الدائمة أصبح أكثر صعوبة:

سابقاً، كان بإمكان اللاجئ التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، لكن الآن يجب عليه الانتظار لمدة 20 عاماً.

4. المساعدات (المال والسكن) لم تعد مضمونة:

لم تعد الحكومة ملزمة تلقائياً بتوفير السكن والمساعدات المالية الأسبوعية لطالبي اللجوء.

أصبح الأمر الآن خاضعاً لـ”القرار النهائي للحكومة”، مما يعني أنه يمكنهم قطع المساعدات عن الأشخاص القادرين على العمل ولا يعملون، أو أولئك الذين يرتكبون جرائم.

لماذا تقوم الحكومة بهذا الإجراء؟

تتعرض الحكومة لضغوط كبيرة بسبب تزايد شعبية حزب يميني متطرف مناهض للهجرة يُدعى “ريفورم”. كما أنها تهدف إلى منع القوارب التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني من فرنسا إلى بريطانيا.

يقول مجلس اللاجئين البريطاني إن هذه القوانين الجديدة لن تمنع الناس من القدوم إلى بريطانيا، بل ستجعل حياتهم “أكثر صعوبة” فقط.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية