الرئيس بارزاني يستقبل عدداً من شباب طوزخورماتو كانوا قد تعرضوا للاعتداء من قبل الامن العراقي لرفعهم علم كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، عدداً من الشباب الكورد الذين تعرضوا للاعتداء من قبل القوات الأمنية العراقية، بسبب رفعهم علم كوردستان في يوم إجراء الانتخابات، في 11 تشرين الثاني الجاري.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره لشجاعة أولئك الشباب وتحليّهم بروحية الانتماء الكوردي ، مؤكداً أن الكثير من الدماء والتضحيات قُدمت في سبيل إعلاء علم كوردستان.

وشدد الرئيس بارزاني على أن علم كوردستان هو علم كل الكورد، ولأي كوردي الحق الدستوري والقانوني في أن يمجّد ويعتز بعلم ومقدسات شعبه، وليس بمقدور أي شخص أو جهة المساس بعلم كوردستان أو منع رفعه، مهما كان وتحت أي ذريعة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية