في السنوية الـ 241 لتأسيس السليمانية.. الرئيس بارزاني مهنئاً أهالي المدينة: السليمانية جزء عزيز من كوردستان

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني ، أهالي مدينة السليمانية بالذكرى السنوية الـ 241 لتأسيسها، متمنيا الامن والازدهار لاهالي المدينة.

نص برقية تهنئة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

في الذكرى الـ 241 لتأسيس مدينة السليمانية، أتقدم بأحر التهاني إلى أهالي السليمانية الأعزاء، مدينة الشيخ الخالد ومدينة النضال والتضحية. السليمانية جزء عزيز من كوردستان، مدينة شهداء 9 حزيران وحظر التجول عام 1963، ومدينة مواجهة الظالمين والطغاة والأنظمة المتعاقبة.

لطالما كانت السليمانية، مثلها مثل أي مدينة ومنطقة أخرى في كوردستان، موطنًا للأدباء والشعراء والشخصيات والمناضلين والثوار الكورد، وقد لعبت دورًا كبيرًا في الحركة التحررية الكوردستانية. ففي أوائل الأربعينات من القرن الماضي، احتضنت مدينة السليمانية بكل أطيافها البارزاني الخالد والبارزانيين المنفيين، ولن تُنسى تلك الحفاوة والترحيب أبدًا.

في هذه الذكرى، أتمنى السلام والازدهار لأهالي مدينة السليمانية الكرام، فهم يستحقون كل أنواع التقدم والريادة.

مسعود بارزاني

14 تشرين الثاني 2025

