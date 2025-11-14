تأخر تأشيرات لمّ الشمل الألمانية.. فتاة في دهوك تنتظر منذ 14 شهراً

ينتظر العديد من الأشخاص في إقليم كوردستان منذ أكثر من عام الحصول على تأشيرة ألمانيا لغرض لمّ الشمل.



سميرة خالد، خريجة جامعية، واحدة من الذين أتمّوا معاملاتهم في أحد مكاتب السياحة والسفر.

قدّمت سميرة قبل عام وشهرين طلباً للحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا للالتحاق بخطيبها وإقامة حفل زفافهما؛ فهما مخطوبان منذ عامين وخطيبها يقيم في ألمانيا.

وقالت سميرة خالد لشبكة رووداو الإعلامية: “لقد قدّمت طلبي منذ 14 شهراً، والآن لا يخبروننا ما إذا كان علينا الانتظار لعام آخر أو عامين، ولا يقولون إن الطلب قد رُفض، ولا يقولون قيد الإجراء، بل عُلّق دون تزويدنا بأي معلومات، ونحن الآن في قائمة الانتظار. لقد رتبت معاملاتي وأكملتها جميعاً”.

بهزاد جميل، وهو حلاق متزوج من مواطنة ألمانية، رُحِّل بعد أن أمضى عدة سنوات في ألمانيا. وقد قدّم طلباً جديداً قبل 10 أشهر للعودة إلى زوجته، لكنه لا يزال ينتظر.

وقال بهزاد لشبكة رووداو الإعلامية: “كانوا يعلمون أن زوجتي ألمانية. أخبروني بضرورة العودة إلى هنا عن طريق الزواج والإجراءات القانونية، وأنا أنتظر منذ 11 شهراً”.

3000 شخص ينتظرون معرفة مصيرهم

بحسب محمد كامل، صاحب أحد مكاتب السياحة والسفر في دهوك، هناك ما يقرب من 3000 شخص في عموم إقليم كوردستان يواجهون هذه المشكلة.

ونوّه إلى أن عملية منح تأشيرة لمّ شمل الأسرة لم تتوقف، لكن القنصلية والسفارة الألمانية تؤخران المعاملات بسبب سياسة بلادهما، مضيفاً: “في هذا الشهر وحده، حصل 6 من المتقدمين عن طريق مكتبي على تأشيراتهم من بغداد”.

تأشيرة لمّ الشمل الألمانية هي نوع من التأشيرات المخصصة للأشخاص الذين يعيش أحد أفراد أسرهم أو أكثر في بلد آخر، ويُمنحون الحق في الالتحاق بأسرهم.

