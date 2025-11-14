مفوضية الانتخابات تحدد آلية توزيع مقاعد الكوتا واستبدال الفائزين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آلية توزيع مقاعد الكوتا واستبدال الفائزين بالتصويت.



بحسب وثائق صادرة عن المفوضية، فقد تضمنت الآلية تعريفاً لعدد من المصطلحات والتعريفات الانتخابية الأساسية، وآلية توزيع المقاعد وتحديد مقاعد النساء (الكوتا)، ومقاعد المكوّنات.

ولفتت المفوضية الى كيفية ملء المقعد الشاغر في الحالات المختلفة، واستبدال أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مجموعة من الأحكام العامة.

عدد مقاعد القائمة يقسم على عدد 4، مع إهمال الكسور العشرية لاستخراج عدد مقاعد كوتا النساء فيها، وفي حال عدم استكمال مقاعد النساء في القائمة وفق هذا التقسيم، يجري تقسيم عدد مقاعدها على عدد 3، وفقاً للمفوضية.

يشار الى أن المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي شهدت إقبالاً بنسبة 56.11% لاختيار 329 نائباً.

