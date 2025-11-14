الأنواء الجوية في كوردستان: كل مدن الاقليم ستشهد أمطاراً يوم غد

أعلنت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، أن أمطاراً خفيفة ستهطل مساء اليوم الجمعة في جزء من إقليم كوردستان، وستشمل جميع المناطق يوم غد، وستهطل أمطار غزيرة في بعض الأماكن.

وفقاً لمديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان وتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فإن أول أمطار شاملة لهذا الموسم ستشمل إقليم كوردستان يوم غد.

وأعلنت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025) أن السماء ستكون غائمة كلياً اليوم، “وستبدأ أمطار خفيفة مساءً في المناطق الجبلية شمال وغرب إقليم كوردستان ثم تمتد إلى غالبية إقليم كوردستان”.

كما أشارت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان إلى أنه “بشكل عام، ستكون السماء غائمة ممطرة يوم غد؛ ستهطل الأمطار في معظم المناطق، وفي بعض الأحيان ستتحول في بعض المناطق إلى أمطار غزيرة وصواعق رعدية، ومن المتوقع تساقط بعض الثلوج في المناطق الجبلية العالية والمناطق الحدودية”.

بدوره، قال خبير الأرصاد الجوية لقمان المفتي لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الجمعة، إن “التوقعات التي وضعناها لكمية الأمطار كانت أقل مما هي عليه، والجزء الأول من موجة الأمطار سيبدأ يوم غد السبت ويشمل جميع المدن”.

ووفقاً لتوقعات خبير الأرصاد الجوية، ستهطل الأمطار يوم غد في “محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكركوك ونينوى؛ وستستمر الموجة يوم الأحد في جميع أنحاء إقليم كوردستان وجزء من وسط العراق، وستضعف وتقل يوم الاثنين في جزء من إقليم كوردستان”.

كما أعلنت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان أن درجة الحرارة ستنخفض يوم غد مقارنة باليوم بمقدار أربع إلى ست درجات مئوية وستكون على النحو التالي:

أربيل 22 درجة مئوية

السليمانية 19 درجة مئوية

دهوك 20 درجة مئوية

زاخو 22 درجة مئوية

كركوك 24 درجة مئوية

حلبجة 20 درجة مئوية

حاج عمران 11 درجة مئوية

كرميان 24 درجة مئوية

