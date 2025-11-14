شاخوان عبدالله: الرئيس بارزاني منح صوته لمقعد كوتا الكورد الفيليين

أعلن عضو اللجنة المركزية ومساعد مسؤول مكتب تنظيم بغداد في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبدالله، اليوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أن الحزب فاز بمقعدين برلمانيين، أحدهما في محافظة واسط والآخر في خانقين.

وقال شاخوان عبدالله في بيان، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وضع منذ حوالي عام خطة للعمل من خلال مكتب تنظيم بغداد بهدف الفوز بمقعدين في البرلمان العراقي.

وأضاف أن الحزب شرع منذ ذلك الحين في التعهد لسكان خانقين والسعدية وجلولاء ومندلي وقره تبه وشاربان، وكل مناصريه ومواليه في نطاق الفرع الـ15 في خانقين، بتحقيق مقعد برلماني للكورد في محافظة ديالى.

كما أشار إلى أن الحزب قرر كذلك استعادة مقعد الكوتا للكورد الفيليين من القوى العراقية الأخرى وإعادته إلى صاحبه الشرعي، وهو الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأوضح عبدالله أن الرئيس بارزاني قدم دعماً كاملاً لهذه الخطة، حتى أنه منح صوته لمقعد الكوتا الخاص بالكورد الفيليين، مؤكداً بذلك استمرار دعم الرئيس بارزاني لحقوق الكورد الفيليين كما كان في الماضي. كما وجّه عبدالله شكره إلى اللجنة العليا للانتخابات وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على موافقتهم ودعمهم.

وأكد شاخوان عبدالله أنه في 11 من هذا الشهر، وبعد اختتام الجولة السادسة للانتخابات البرلمانية العراقية، تمكن المرشحان الرفيق حيدر علي محمد ضمن كوتا الكورد الفيليين في محافظة واسط، والأستاذة نازك أحمد محمد في خانقين، من تحقيق الفوز وأصبحا أعضاءً في البرلمان العراقي.

ووجه الشكر لمسؤولي أقسام مكتب تنظيم بغداد، ومسؤول الفرع الخامس في بغداد والفرع الـ15 في خانقين، ورفاق الهيئة الإدارية، ومسؤولي المناطق والمنظمات والطاقم الإداري، بالإضافة إلى جميع الأعضاء والمناصرين والأصدقاء وشعب كوردستان، مهنئاً الجميع بهذا الانتصار الكبير للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

