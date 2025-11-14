تحديد موعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية وانتهاء العملية الانتخابية في العراق

أكدت مفوضية الانتخابات، أن النتائج النهائية للانتخابات قد تعلن الأسبوع المقبل، فيما حددت موعد انتهاء العملية الانتخابية بشكل كامل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “المفوضية تقوم بمعالجة المحطات التي لم ترسل النتائج، حيث ستدخل هذه النتائج إلى مركز التبويب واحتساب الأصوات التي هي من ضمن تلك المحطات، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية”، مبينة، أن “هذا العمل يكون بالتزامن مع حسم الشكاوى”.

وأضافت، أن “إعلان النتائج النهائية بعد حسم الشكاوى، وقد يكون خلال الأسبوع المقبل”، مشيرة إﻟﻰ، أن “إعلان النتائج يكون بقرار من مجلس المفوضين”.

وبينت، أن “جميع قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من النشر في الموقع الرسمي”، لافتة إلى، أنه “عند حسم مرحلة الطعون وهي 7 أيام عمل لمفوضية الانتخابات و10 أيام لعمل الهيئة القضائية نصل عندها إلى نهاية العملية الانتخابية”.

وذكرت، أن “جميع الأصوات تدخل في برنامج خاص لاحتساب صيغة سانت ليغو حيث تتوزع المقاعد، وستقوم المفوضية بإعلان عدد المقاعد”.

وحول آلية احتساب المقاعد وفق نظام سانت ليغو، أكدت الغلاي أن “عدد المقاعد تحتسب وفق برنامج خاص عبر إدخال أصوات المرشحين إلى هذا البرنامج وهو الذي يقوم بتوزيع المقاعد في كل محافظة على حدة بشكل دقيق جداً”.

