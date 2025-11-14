السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض “مدجج” بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق

تشير توقعات الطقس الى ان الساعات الـ48 القادمة ستبدأ الأجواء بالتقلب المتسارع فالشمس التي يشهدها العراق خلال ساعات صباح اليوم قد تغادر بعد ساعات مع تقدم متسارع لكتلة هوائية باردة ورطبة عبرت شرق البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع ان تتعاقب موجات غبار وبرد لتدخل الغيوم وتبدأ الامطار خلال ساعات في شمال وغرب البلاد، بينما قد يصل تأثيرها الى بغداد مع بعد ليل اليوم او صباح الغد.

وبحسب خرائط الطقس، فإن منخفضا جويا واسع النطاق مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورطبة عبر شرق البحر المتوسط المتوسط وسيبدأ بتأثير مباشر على عدة دول من بلاد الشام والعراق خلال الساعات المقبلة.

وسيسجل العراق خلال الساعات القادمة تأثيرا أوليا للمنخفض الجوي المتقدم من شرق المتوسط، والذي يحمل معه كتلة هوائية باردة ورطبة بشكل واضح، مما يتسبب بتكاثر سريع للسحب الركامية فوق مناطق واسعة من العراق، خصوصاً في المناطق الشمالية والغربية، ومع تقدم الوقت ستأخذ الأجواء طابعا أكثر اضطرابا مع نشاط واضح للرياح.

وابتداءً من صباح وظهر يوم غد السبت يتوقع أن يشتد تأثير المنخفض بشكل أكبر، ويتوسع ليشمل مناطق أوسع من البلاد، خاصة المناطق الوسطى والشمالية، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة بفترات معينة، إضافة لحدوث عواصف رعدية قوية نتيجة تجمع رطوبة عالية بالطبقات الجوية وتلاقيها مع هواء أبرد.

ومع امتداد المنخفض للداخل العراق سيرفع فرص الامطار تدريجيا خصوصا مع ساعات ليل اليوم وصباح غد السبت، مع احتمالية امتداد السحب الرعدية لبعض مناطق الجنوب على فترات متقطعة.

وحذر المختصون من نشاط الرياح الذي قد يثير الغبار خصوصاً قبل بدء الأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول في الأوقات التي يتوقع ان تشهد هطولا غزيرا.

