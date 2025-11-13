مسرور بارزاني يؤكد دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الاردن

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 نوفمبر/ تشرين الثاني ، القنصل العام الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية لدى إقليم كوردستان زياد عيسى البطارسة.

وفي مستهل اللقاء، هنّأ رئيس الحكومة القنصل العام بمناسبة تسلُّمه مهام منصبه، وأشار إلى الأهمية التي تحظى بها العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً دعم حكومة الإقليم الكامل لتعزيز هذه العلاقات الثنائية.

من جانبه، نقل القنصل العام الأردني لرئيس الحكومة تحيات الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني، مُبدياً استعداده التام للعمل على تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والأردن في شتى المجالات.

