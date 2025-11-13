السوداني يحصد 45 مقعداً نيابياً بـ 1.3 مليون صوت والديمقراطي الكوردستاني 27 مقعداً بـ 1.1 مليون صوت

الفرق في الأصوات بين قائمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو 200 ألف صوت فقط، لكن قائمة السوداني حصلت على 18 مقعداً أكثر من الحزب.

السوداني، الذي كانت لديه قوائم في 12 محافظة، حصل على 45 مقعداً، بينما الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي كانت لديه قوائم في خمس محافظات، حصل على 27 مقعداً.

سبب هذا يعود إلى نظام احتساب الأصوات المعروف بـ “سانت ليغو” المعدل (1.7)، والذي يؤدي أحياناً إلى حصول بعض الكيانات على عدد قليل من المقاعد على الرغم من حصولها على الكثير من الأصوات، والعكس صحيح.

فيما يلي الأصوات والمقاعد التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:

ائتلاف الاعمار والتنمية: 1.317.446 صوتاً، 45 مقعداً.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 1.109.934 صوتاً، 27 مقعداً (26 مقعداً لقائمة الحزب ومقعد واحد ضمن تحالف عزم في ديالى).

ائتلاف دولة القانون: 808.199 صوتاً، 30 مقعداً.

تقدم: 945.154 صوتاً، 27 مقعداً.

الصادقون: 685.941 صوتاً، 26 مقعداً.

بدر: 556.122 صوتاً، 19 مقعداً.

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 624.187 صوتاً، 18 مقعداً (مقعدان في اتحاد أهالي نينوى ومقعد واحد في بغداد ضمن قائمة السوداني + 15 مقعداً لقائمة الاتحاد).

قوى الدولة: 513.233 صوتاً، 18 مقعداً.

العزم: 483.087 صوتاً، 16 مقعداً.

السيادة: 315.822 صوتاً، 9 مقاعد.

إشراقة كانون: 199.224 صوتاً، 8 مقاعد.

ائتلاف الأساس العراقي: 274.711 صوتاً، 7 مقاعد.

تصميم: 174.097 صوتاً، 7 مقاعد.

حركة حقوق: 230.481 صوتاً، 6 مقاعد.

الحسم: 244.783 صوتاً، 6 مقاعد.

تحالف الخدمات: 190.571 صوتاً، 5 مقاعد.

تيار الموقف: 156.932 صوتاً، 5 مقاعد.

أبشر يا عراق: 211.045 صوتاً، 4 مقاعد.

الاتحاد الإسلامي: 166.904 أصوات، 4 مقاعد.

واسط أجمل: 105.934 صوتاً، 4 مقاعد.

الجيل الجديد: 139.186 صوتاً، 3 مقاعد.

الأنبار هويتنا: 128.161 صوتاً، 3 مقاعد.

نينوى لأهلها: 111.005 أصوات، 3 مقاعد.

الجماهير: 104.549 صوتاً، 3 مقاعد.

قيم: 97.507 أصوات، 3 مقاعد.

تحالف التفوق: 84.180 صوتاً، مقعدان.

حركة سومريون: 66.451 صوتاً، مقعدان.

الجبهة التركمانية: 66.175 صوتاً، مقعدان.

صلاح الدين الموحدة: 65.619 صوتاً، مقعد واحد.

تجمع الفاو – زاخو: 64.217 صوتاً، مقعد واحد.

المشروع العربي: 54.483 صوتاً، مقعد واحد.

التحالف العربي: 53.039 صوتاً، مقعد واحد.

شراكتنا في صلاح الدين: 50.892 صوتاً، مقعد واحد.

الهوية الوطنية: 50.049 صوتاً، مقعد واحد.

الجماعة الإسلامية: 49.748 صوتاً، مقعد واحد.

القضية الإيزدية: 49.197 صوتاً، مقعد واحد.

ديالى أولاً: 30.412 صوتاً، مقعد واحد.

ثابتون: 30.412 صوتاً، مقعد واحد.

إدراك: 28.483 صوتاً، مقعد واحد.

كتلة دعم الدولة: 21.608 أصوات، مقعد واحد.

