المفوضية: لا شكاوى مؤثرة على نتائج الانتخابات حتى الآن

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الشكاوى الواردة بشأن يومي الاقتراع الخاص والعام لم تتضمن حتى الآن أي حالة من شأنها التأثير على النتائج النهائية، مشيرةً إلى أن أعداد الشكاوى قليل، وتصنيفها لم يسجل أي شكوى من النوع الأحمر.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي عامر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المفوضية شرعت بتلقي وتصنيف الشكاوى المتعلقة بيوم الاقتراع الخاص، وقد جاءت أعدادها قليلة”، مبيناً أن الشكاوى صُنّفت وفق ثلاثة ألوان: “الأصفر: شكاوى بلا أدلة تستوجب الرد، والأخضر: شكاوى تتطلب تحقيقاً إدارياً لكنها لا تؤثر في النتائج، والأحمر: شكاوى قد تؤثر على نتائج الانتخابات”.

وأكد الحسيني، أن “تصنيف الشكاوى المتعلقة بالاقتراع الخاص لم يتضمن أي شكوى من اللون الأحمر”.

وأضاف ،أن “المفوضية تواصل حالياً تصنيف الشكاوى الخاصة بيوم الاقتراع العام، واليوم هو اليوم الأخير لتلقيها”، موضحاً أن “الشكاوى ترد عبر المكاتب الانتخابية أو بشكل مباشر إلى المكتب الوطني، ولم يتم إحصاؤها حتى الآن، إلا أن أعدادها قليلة”.

وكانت المفوضية، قد أعلنت، اليوم الخميس، تلقي 101 عدد شكوى بشأن الاقتراعين العام والخاص، بواقع 44 للاقتراع الخاص، و57 شكوى تخص الاقتراع العام”.

وأوضحت ،أن “هذه الشكاوى ما تزال قيد التصنيف من قبل اللجان المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة”.

