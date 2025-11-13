“الصوت اليتيم”.. الانتخابات البرلمانية تسجل مفارقة وصدمة لمئات المرشحين

في مشهد انتخابي لافت لا يخلو من الطرافة والدهشة، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية 2025، أن عشرات المرشحين دخلوا السباق الانتخابي، لكنهم خرجوا منه بصوت واحد فقط!

حيث سجلت بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصول 57 مرشحاً على صوت واحد فقط في محافظات مختلفة.

ويعكس هذا المشهد دخول عشرات المرشحين للسباق الانتخابي وخروجهم منه بصوتهم الذاتي دون أن يمنحهم أي ناخب آخر ثقته، في إشارة إلى ضعف حضورهم الشعبي أو محدودية تواصلهم مع الجمهور، رغم الحملات الدعائية والوعود الانتخابية التي ربما أطلقوها.

وبحسب بيانات المفوضية، تكررت هذه الظاهرة على مستويات قليلة من الأصوات، حيث حصل 57 مرشحاً على صوتين لكل منهم، بينما نال 55 مرشحاً 3 أصوات، و48 مرشحاً حصلوا على 4 أصوات.

كما أظهرت البيانات أن 44 مرشحاً حصلوا على 5 أصوات، و40 مرشحاً حصلوا على 6 أصوات، في حين سجل 57 مرشحاً حصولهم على 7 أصوات، بينما حصل 45 مرشحاً على 8 أصوات.

وسجلت النتائج حصول 28 مرشحاً على 9 أصوات، و41 مرشحاً على 10 أصوات.

وتأتي هذه المفارقة في وقت أعلنت فيه المفوضية أن نسبة المشاركة بلغت 56.11% بعد فرز 99.98% من محطات الاقتراع، إذ بلغ عدد المصوتين الكلي أكثر من 12 مليون ناخب من أصل 21 مليوناً يحق لهم التصويت.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية