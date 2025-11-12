أحدث النتائج الأولية لكل من التصويت الخاص والعام للبرلمان العراقي

وفقًا لأحدث النتائج الأولية لكل من التصويت الخاص والعام للدورة السادسة للبرلمان العراقي، والتي حصلت عليها كوردستان 24؛ حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكثر من مليون و 80 ألف صوت، وما زالت أصواته في ازدياد.

النتائج الاولية للتصويت العام والخاص:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 1,080,697 صوت

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 536,759 صوت

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 166,474 صوت

تيار الموقف: 154,404 صوت

الجيل الجديد: 137,808 صوت

جبهة الشعب: 20,856 صوت

جماعة العدل الكوردستانية: 48,411 صوت

وصرحت جمانة غلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لموقع كوردستان 24 بأنهم سيعلنون مساء اليوم الأربعاء، 12 تشرين الثاني 2025، نسبة المشاركة والنتائج الأولية لكل من التصويتين الخاص والعام للانتخابات البرلمانية العراقية.

وجرى التصويت العام يوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، والتصويت الخاص يوم الأحد، 09 تشرين الثاني 2025، للدورة السادسة للبرلمان، في محافظات العراق وإقليم كوردستان. وفقًا لإحصائيات المفوضية، بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص 82.42%، وفي التصويت العام حوالي 54.5%.

على مستوى محافظات العراق وإقليم كوردستان، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكبر عدد من الأصوات، حيث فاز بأكثر من مليون و 80 ألف صوت. وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بحصوله على ما يقرب من 535 ألف صوت. بينما جاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحوالي 165 ألف صوت.

من المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية لكل من التصويتين العام والخاص في تمام الساعة 06:00 من مساء اليوم الأربعاء، 12 تشرين الثاني 2025.

