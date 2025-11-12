الرئيس بارزاني مهنئاً بنجاح الانتخابات: آمل أن تفضي لعودة العراق إلى مساره الصحيح

وجّه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة إلى مواطني كوردستان وعموم العراق بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي، معرباً عن أمله في أن تفضي نتائجها في عودة العراق إلى مساره الصحيح.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي، أتقدم بخالص التهنئة إلى المواطنين الأعزاء في كوردستان وعموم العراق. كما أتوجه بالتبريكات إلى عائلات الشهداء الأبرار، والبيشمركة الأبطال، وجميع الشرائح والفئات المجتمعية في كوردستان.

ومن هنا أجد أنه من الواجب تقديم الشكر إلى قيادة وأعضاء وكوادر وجماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكذلك إلى الأجهزة الأمنية، وجميع الأطراف المعنية، لما بذلوه من جهود مُضنية من أجل تهيئة أجواء آمنة وهادئة لإجراء العملية الانتخابية، وآمل أن تفضي هذه الانتخابات ونتائجها إلى أن يعود العراق إلى مساره الصحيح.

مسعود بارزاني

12 تشرين الثاني 2025

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية