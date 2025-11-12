المفوضية: في حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن أصوات أي مرشح يتم استبعاده ستُحجب عنه وعن الحزب الذي ينتمي إليه، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بإعلان النتائج النهائية ضمن المدد الزمنية المحددة مسبقاً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن “عدد الشكاوى المسجلة خلال يومي الاقتراع الخاص والعام بلغ 39 شكوى”، مضيفةً أن المفوضية “ملزمة بإعلان النتائج في التوقيتات المقررة وفق القانون والإجراءات المعتمدة”.

وأوضحت الغلاي أنه “في حال استبعاد أي مرشح، فإن الأصوات التي حصل عليها تُحجب عنه وعن حزبه معاً”، مؤكدةً أن المفوضية “شكّلت لجنة خاصة في محافظة كركوك نظراً لخصوصيتها وحساسيتها الانتخابية”.

