مسرور بارزاني يبارك بفوز الديمقراطي الكوردستاني بأكثر من مليون صوت في انتخابات العراق

هنّأ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، بالفوز الكبير الذي حققه الحزب في انتخابات مجلس النواب العراقي بعد أن تخطى حاجز مليون صوت ضمن النتائج الأولية.

وقال مسرور بارزاني في رسالة التهنئة: شكراً لله العظيم وللروح الوطنية ولرغبة المواطنين في إقليم كوردستان وأعضاء الحزب، فقد تجاوزت أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني المليون صوت، وفي النتيجة النهائية ستكون النتيجة أكبر.

وأضاف: أبارك للرئيس وقائد شعبنا فخامة مسعود بارزاني.

كما أبارك للأخ نيجيرفان بارزاني الذي تحدى مليون صوت.

وأبارك أيضاً لجميع قيادات الديمقراطي الكوردستاني وأعضاءه وأنصاره ومؤيديه. وأبارك لجميع شعب كوردستان

وأكّد مسرور بارزاني أن “هذا النجاح الكبير هو في مسار الديمقراطية، وأتمنى لجميع شعوب العراق التقدم والازدهار”.

وقال: سنستمر في خدمة كل أهل كوردستان ووطننا بكل إخلاص وتفانٍ، نحو وطن أكثر ثباتاً ورخاءً.

وتخطّى الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز مليون صوت في النتائج الأولية للتصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

واليوم الثلاثاء انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

ويحقُّ لمليونين و800 ألف ناخب في إقليم كوردستان، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً، ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

