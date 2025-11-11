مسرور بارزاني يهنئ بنجاح العملية الانتخابية: آمل أن تُحترم إرادة الناخبين وتصان أصواتهم بأمانة

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، بياناً بمناسبة اختتام عملية التصويت للانتخابات النيابية الاتحادية، وفيما يلي نص البيان:

بحمد الله تعالى وتوفيقه، اكتملت بنجاح عملية التصويت والإدلاء بالأصوات للانتخابات النيابية الاتحادية، وأتقدم بخالص التبريكات إلى الشعب العراقي عامة، وشعب كوردستان خاصة، شاكراً لهما مشاركتهما في هذا الاستحقاق الانتخابي وممارستهما لحقوقهما وواجباتهما الوطنية في انتخاب ممثليهما. كما أثمن عالياً جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة، من أسايش وشرطة وبيشمركة، على دورهم المسؤول في إنجاح العملية الانتخابية وحفظ أمنها وسلامتها. كذلك أُشيد بجهود جميع الوكلاء والمراقبين من الهيئات الأجنبية والمحلية على ما قدموه من عون ومتابعة دقيقة لعملية الاقتراع.

وإني لآمل أن تُحترم أصوات الناخبين وتُصان ثقتهم، وأن يكون الممثلون المنتخبون معبرين حقيقيين عن إرادة الشعب، مخلصين في أداء مسؤولياتهم الوطنية في الدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وصون كيان الإقليم وحمايته، وتلبية تطلعات سائر المواطنين العراقيين.

ونغتنم هذه المناسبة لنعقد الأمل على بدء عهد جديد لعراقٍ اتحادي ديمقراطي تترسخ فيه العدالة لنيل جميع الحقوق المشروعة لشعبنا، وأن تُسهم نتائج هذه الانتخابات في الارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية المواطنين العراقيين قاطبة، وتعزيز مكانة إقليم كوردستان، وحل القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية حلاً جذرياً بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، مع الاحترام التام للكيان الدستوري للإقليم.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/11/11

