مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان: بإمكان الأحزاب تقديم شكاواها خلال 72 ساعة المقبلة

أكد مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، نبرد عمر، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأطراف السياسية بإمكانها تقديم الطعون إلى المفوضية، مشدداً على أن المخالفين سيواجهون العقوبات اللازمة.

وقال عمر في مؤتمر صحفي: إن “النتائج الأولية لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي ستُعلن غداً الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً”.

وأشار إلى أن الأحزاب بإمكانها تقديم شكاواها خلال 72 ساعة من الآن، وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم فتح الصناديق والتحقق من أي مخالفات، وفي حال ثبوت أي تجاوزات سيتم معاقبة المخالفين.

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

