نوفمبر 11, 2025

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

أخبار عــامة

مفوضية الانتخابات تعلن استمرار عمليات العد والفرز اليدوي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الثلاثاء، استمرار عمليات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع.
وقالت المفوضية وفق وكالة الأنباء العراقية، “عمليات العد والفرز اليدوي مستمرة في مراكز الاقتراع ولم تكن هنالك أي معوقات بالعملية الانتخابية”.
وأضافت “أكثر من 8000 مركز اقتراع تحتاج إلى وقت بالمطابقة اليدوية”، مردفة “لمسنا تعاوناً كبيراً من المواطنين، وكان هنالك إقبال كبير من المواطنين على البطاقات البايومترية”.

وتابعت مفوضية الانتخابات “المراقبون الدوليون أشادوا بتنظيم العملية الانتخابية في العراق”.

وشهد العراق، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، إجراء انتخابات برلمانية هي السادسة التي تجري في عموم البلاد بعد أحداث العام 2003.

