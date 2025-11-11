نوفمبر 11, 2025

الرئيس بارزاني يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

أدلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 11 -11- 2025 وتنتهي في الساعة السادسة مساءً.

ويشارك في التصويت العام لانتخابات البرلمان العراقي 20,063,773 ناخبًا.

وجهّزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 8,703 مركز اقتراع و39,285 محطة تصويت لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

