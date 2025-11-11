رئيس الحكومة مسرور بارزاني يُدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية



أدلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بصوته في التصويت العام للدورة السادسة للانتخابات النيابية الاتحادية، وذلك في أحد المراكز الانتخابية بصلاح الدين (بيرمام).

وأوضح رئيس الحكومة، في حديث لوسائل الإعلام، أن هذا اليوم يمثل قرار المواطنين وإرادتهم، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الناخبون من ممارسة حقهم في التصويت بأجواء آمنة وحرة، وأن يختاروا من ينوب عنهم ويتحلى بالإخلاص والوطنية لتمثيلهم في مجلس النواب العراقي، ليتحملوا مسؤولية الدفاع عن حقوقهم المشروعة والدستورية.

ولفت رئيس الحكومة إلى أهمية المشاركة في الانتخابات، مشدداً على ضرورة أن يتخذ الشعب قراراته بإرادته الحرة ودون التعرض لأي ضغوط، مؤكداً أن خيار الشعب اليوم هو الذي سيُرسي معالم ومنهج الحكم للأعوام الأربعة المقبلة، كما دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى صون أصوات الناخبين والتعامل معها بأمانة تامة حتى استكمال العملية الانتخابية.

كذلك حثّ رئيس الحكومة جميع الناخبين على التوجه اليوم إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم في التصويت.

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 11 -11- 2025 وتنتهي في الساعة السادسة مساءً.

ويشارك في التصويت العام لانتخابات البرلمان العراقي 20,063,773 ناخبًا.

وجهّزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 8,703 مركز اقتراع و39,285 محطة تصويت لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

