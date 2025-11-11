مقتدى الصدر: المجرب لا يجرب شلع قلع

جدد زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي، مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، دعوته إلى “رفض الفساد ومقاطعة المفسدين والتبعية”، وذلك تزامناً مع انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية لعام 2025.

وكتب مقتدى الصدر في تدوينة له نشرها على منصة إكس، “اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالوطن، ولا يؤمنون بالاصلاح وهو له منكرون”.

وأضاف في تدوينته، “المجرب لا يجرب شلع قلع، مقاطعون للفساد والتبعية”.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.

